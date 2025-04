Chi ha vinto Nuova Scena 2? Il trionfo di Cuta, il più implacabile

Milano, 15 aprile 2025 – È il rapper Cuta, 23 anni, originario di San Giuliano Milanese, il vincitore della seconda stagione di “Nuova scena” di Netflix. Il rapper milanese nella finale del Fabrique di Milano ha battuto Nox (secondo classificato) e CamilWay (terzo), aggiudicandosi i 100mila euro del premio finale (oltre alla clamorosa visibilità fornita dalla piattaforma).

I finalisti hanno avuto l’opportunità di portare sul palco tre nuovi inediti, collaborando con alcuni tra i più importanti producer della scena italiana. Insieme a Junior K, Cuta ha portato “Sedicenne Incinta”. CamilWay, lavorando con Yung Snapp, ha mostrato il suo lato emotivo nel brano “Nuova Vita”. Infine NOX ha fatto ballare il pubblico con il suo nuovo brano “Zin Zin”, prodotto da Madfingerz.

Geolieri, Fabri Fibra e Rose Villain, i tre giudici di "Nuova scena 2"

La decisione finale sul vincitore è spettata ai tre giudici Rose Villain, Fabri Fibra e Geolier (gli stessi della prima stagione). Una scelta non semplice, che ha visto accavallarsi diverse visioni. Fibra – che aveva portato Cuta, dalle selezioni di Torino – ha messo l’accento sul percorso del rapper classe 2003, che è stato “implacabile” in tutte le sfide.

Dalle audizioni (è stato tra i pochi a non avere incertezze) alle Battle, il punto forte di Cuta (al secolo Luca Olivari), che nel sguazza nel freestyle. Nonostante il confronto non semplice con il napoletano Nachelo, Cuta è riuscito a emergere con le sue affilate punchline. Una determinazione e un essere “a fuoco” evidenti anche nel videoclip dell’inedito-tormentone “Mica io” e nel duetto con Gemitaiz (rapper molto ammirato del 23enne milanese), dove non ha certo sfigurato.

Nel corso del programma e social Cuta ha espresso tutta la sua ammirazione per Gemitaiz: "Quanto successo su quel palco quella sera (e in questi giorni) è un sogno – ha scritto su Instagram -. Quello che dico nella strofa è vero. Mi ricordo quando con un mio amico alle elementari imitavamo Gemitaiz e Madman, io facevo Gem e lui Mad. Ricordo me in camera a dieci anni che cercavo di rappare la sua strofa di King’s Supreme”.

Lunedì 14 aprile alle 21 su Netflix è uscita l’attesa puntata della finale, che ha visto la partecipazione dei Club Dogo. "Non so come spiegarvi la gioia che provo – ha scritto sui social Cuta, che ha festeggiato la vittoria vedendo la puntata finale insieme ai suoi amici –. Ciononostante so che questo non è un punto d’arrivo ma un punto di partenza, viaggiate con me”. Un pensiero anche ai due compagni finalisti: “Grazie mille Netflix e congratulazioni anche ai miei amici fortissimi , CamilWay e Nox”.