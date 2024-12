Bianca Balti e il tumore, l’affetto dei fan: spunta un bigliettino sul parabrezza dell’auto

“Sei una forza della natura Bianca, non ti arrendere! Buon Natale” e tanti piccoli cuoricini. È il messaggio che un fan ha lasciato sul parabrezza dell’auto di Bianca Balti, la top model lodigiana che sta lottando contro un tumore.

E la modella ha deciso di condividere questo gesto nelle sue storie Instagram, aggiungendo l'emoticon delle mani che formano un cuoricino, forse, per mostrare a chi l'ha lasciato che il bigliettino è stato trovato e le ha fatto molto piacere.

Il bigliettino dedicato a Bianca Balti, che la top model ha trovato sull'auto (Foto profilo Instagram)

Bianca sta proseguendo con grande coraggio la sua battaglia, anche grazie all'affetto delle sue figlie, Matilde Lucidi e Mia McRae, del suo compagno Alessandro, dei suoi amici e dei tanti fan che la amano e le scrivono tutti i giorni.

L'icona delle passerelle, dalla spontaneità disarmante, lo scorso settembre aveva sconvolto tutti annunciando sui suoi canali social di avere un cancro alle ovaie al terzo stadio. Aveva raccontato di averlo scoperto poco prima, di essere stata operata d’urgenza e che presto avrebbe iniziato le cure. Da quel giorno, la 40enne ha tenuto aggiornati i suoi follower con racconti e fotografie: dalla prima chemioterapia al drastico taglio di capelli.

Solo domenica sera, la trasmissione di Italia 1 ‘Le Iene’ ha mandato in onda un servizio nel quale Nicolò De Vitis trascorre un paio di giorni in compagnia di Bianca. La ‘iena’ l'ha raggiunta a Los Angeles, dove vive con le sue due figlie, prima di volare con lei verso Milano dove l'attendono degli impegni di lavoro e una seduta di chemioterapia. Insieme hanno condiviso risate e paure, un controllo in ospedale e una visita su un set. Per 48 ore le telecamere sono entrate nella sua vita conoscendo le persone a lei più care e hanno ripercorso con lei i momenti più neri del suo passato.

Dopo la puntata, la modella ha postato il video sul suo profilo Instagram e ha subito ricevuto tantissimi messaggi. “Posso dire? Di una bellezza disarmante! Ma la parte più bella di te è la tua persona interiore!!Il tuo sorriso scalda il cuore! Ma quando una donna è forte come lo sei tu , ha bisogno si di mille abbracci!”, ha scritto una fan. Seguita da un’altra: “Donna pazzesca, intelligente e sensibile. Un esempio da seguire”. E ancora: “Io mi abbatto per ogni sciocchezza, poi ho visto Bianca, pazzesca, che esempio”. C’è anche chi ha scelto di condividere con lei qualcosa di simile: “Ho seguito il servizio ed é stato una boccata di ossigeno infinita! Ho un linfoma al quarto stadio, che ho combattuto con chemio e radio quest’anno, ma non sono stata povera di positività e ottimismo nonostante il “dramma”, proprio come Bianca. Ha dato una bellissima, anzi, tante bellissime lezioni di vita insieme”.

Insomma, per l’ennesima volta, la top model ha mostrato la sua forza e la sua determinazione. È un grande esempio per tutti e i suoi fan lo sanno, per questo non l’abbandonano e continuano a mostrarle affetto e vicinanza, anche con bigliettini sul parabrezza dell’auto.