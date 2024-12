Antonella Clerici e ‘Cena di Natale’ su Rai1: quando, ospiti e anticipazioni

Milano, 23 dicembre 2024 – Dopo ‘The Voice Kids’, Antonella Clerici torna in tv per regalarci un po’ di magia delle feste con ‘Cena di Natale’. La conduttrice di Legnano, amatissima dal pubblico italiano, sarà al centro di una serata speciale, in diretta, ricca di ospiti, musica, cucina e racconti natalizi. Ecco anticipazioni e ospiti.

Antonella Clerici in tv con 'Cena di Natale', il post su Instagram

‘Cena di Natale’ andrà in onda oggi, lunedì 23 dicembre, alle 21.15, su Rai1. Il programma, prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Stand by me, sarà in diretta dagli studi Rai di via Mecenate a Milano.

Tra i protagonisti della serata ci sarà Stefano De Martino, ex ballerino di ‘Amici di Maria De Filippi’ e presentatore tv che sta realizzando numeri da capogiro al timone di ‘Affari Tuoi’, programma in onda su Rai1, nella fascia dell'access prime time. Insieme a lui ci sarà Gianni Morandi, istituzione della musica italiana, che ha recentemente celebrato i suoi 80 anni con la pubblicazione del suo nuovo brano ‘L'attrazione’. “Non ho idea di cosa faranno, so che si stanno parlando, hanno carta bianca. Sono due perfomer, faranno delle cose assieme e qualche volta coinvolgeranno anche me. Io sono la padrona di casa e tutti i miei ospiti porteranno il loro mondo del Natale”, ha detto Antonella Clerici in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Stefano De Martino conduce Affari tuoi

In collegamento da Roma, Francesca Fagnani, reduce dal successo di ‘Belve’, sarà in diretta da Piazza San Pietro, dove converserà con il Cardinale Mauro Gambetti in occasione dell’apertura della Porta Santa e dell’inaugurazione del Giubileo. Sempre da Roma, Alberto Angela accompagnerà i telespettatori in un viaggio affascinante alla scoperta del presepe napoletano del Settecento.

Francesca Fagnani a Belve

Durante la serata, l’attrice e comica Katia Follesa regalerà risate al pubblico. E poi spazio alla musica con le esibizioni di Paola Iezzi, di recente vista come giudice di ‘X Factor’; il cantautore Nek e la fresca vincitrice di ‘Ballando con le stelle (in coppia con Giovanni Pernice) Bianca Guaccero, conduttori della nuova edizione di ‘Dalla strada al palco’, dal 15 gennaio 2025 su Rai 1. A fare emozionare il pubblico anche i 12 finalisti di ‘The Voice Kids’ con le loro incredibili voci. Il talent è terminato venerdì scorso con la vittoria della tredicenne Melissa Memeti.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice durante la puntata finale del dance show Ballando con le Stelle in onda su Rai Uno, Roma

Ma con Antonella Clerici potevano mancare piatti tipici delle feste e golosità, soprattutto in occasione del Natale? L’attore Alessandro Siani parlerà della cucina italiana nel mondo ed Enzo Miccio darà consigli per allestire la tavola perfetta. Il 2025 sarà l’anno della cucina italiana e della candidatura Unesco alla sua iscrizione nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, promossa dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare. Infine, lo chef stellato Massimo Bottura svelerà i segreti dei piatti tradizionali del Natale italiano. Tra ricette classiche e innovazioni culinarie, la tavola è simbolo di unione, creatività e sostenibilità.