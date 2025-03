Angelo Pintus e l’imitazione di Bruno Pizzul: l’incontro leggendario in mensa e quella volta che salì sul palco (scatenando il boato del pubblico) Il comico ha iniziato a imitare la voce del leggendario telecronista a scuola per far ridere i compagni. Di recente ha raccontato un aneddoto di quando hanno mangiato insieme ai tempi di “Colorado Cafè” attirando l’attenzione di tutti sul proprio tavolo