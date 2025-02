Vita di coppia di personaggi lodigiani, una serata su Cupido

Amori lodigiani di un tempo, raccontati alla Corte dell’azienda Biffi di San Rocco al Porto, per celebrare San Valentino. I sentimenti di personaggi storici, come Francesco Agello, Eugenio Castellotti, Giuseppe Garibaldi, Giacomo Casanova e Giuseppe Verdi, o come la contadina marchesa Eleonora Veritella, non avranno più segreti. E così anche le leggende di Camillo Paleta o del fantasma del castello Belgioioso di San Colombano al Lambro, o, ancora, di personaggi che amano nella bassa padana, dall’ingenuo Poldo, fino agli avventori dell’Osteria d’la Vedua, per concludere con la storia amorosa tra il “Re del crimine” Diabolik ed Eva Kant “Nata” in quel di Brembio.

Tutto questo sarà raccontato sabato alle 17 a Biffi Gusto, con un opuscolodel giornalista Francesco Dionigi ed intitolato "T’amo sapendo di amarti. Storie di amori lodigiani". "Il titolo dell’opuscolo – spiega l’autore - è tratto da una poesia della poetessa lodigiana Ada Negri, intitolata Atto d’amore. Un omaggio agli 80 anni della scomparsa della poetessa lodigiana, avvenuta nel 1945. Il disegno di copertina è tratto dall’opera Amori cosmici, anno 2017 di Melonisky da Villacidro, con le illustrazioni di Alessandro Colonna, Mayra Castellon, Valentino Ciusani e Fabio Dionigi".

A margine della presentazione è previsto un Brindisi a tema con il vino Morosino, una delle etichette della casa vinicola Poderi San Pietro. P.A.