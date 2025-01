Vernissage con musicista

Appuntamento con l’arte contemporanea a Lodi il 25 gennaio alle 19 con l’opera Le Piangenti, di Marco De Sanctis, che verrà esposta nella vetrina di Platea in Corso Umberto. Per l’occasione è stato organizzato, dalle 20 all’ex caffè letterario (via Fanfulla 2), una performance del musicista lodigiano American Ghost Bird, in collaborazione con l’associazione Argine. Classe ’83. Per De Sanctis, una doppia emozione: "Mi ha chiesto Platea di esporre qui e per me è una bellissima cosa, è un mio modo di tornare a casa".