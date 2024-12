Settantenne ucciso e bruciato: condanna a sedici anni

È stato condannato a 16 anni di carcere Omar Cosi, 35 anni, barista, con l’accusa di omicidio volontario, per aver ucciso con un colpo di pistola Enore Saccò (nella foto), pensionato di 75 anni di Bressana Bottarone (Pavia), comune dell’Oltrepò Pavese. Il delitto risale al 12 febbraio scorso. La sentenza è stata emessa con rito abbreviato, nel corso dell’udienza preliminare. I resti di Saccò erano stata trovati, carbonizzati, il 16 febbraio nella sua abitazione che era stata data alle fiamme per nascondere il cadavere. Cosi aveva avuto una discussione con l’anziano, per il pagamento dell’affitto dei locali del bar nel centro di Bressana Bottarone (Pavia). Ha patteggiato una pena di 3 anni, per occultamento di cadavere e incendio doloso, Souhail Nakbi, 25 anni; per le identiche ipotesi di reato verrà processato Davide Del Bò, 40 anni, residente nello stessi. Antonio Bedicchia, 29 anni, ha patteggiato un anno e 10 mesi per favoreggiamento. Tutti e tre sono di Bressana Bottarone.