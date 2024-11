Serata a Codogno per parlare di prevenzione e diagnosi precoce

L’Asst di Lodi incontrerà, venerdì alle 21 in Sala Santelli, la popolazione di Codogno durante una serata, patrocinata dal Comune, finalizzata a promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie oncologiche parlando di screening. "Gli screening sono una semplice e sana abitudine. La diagnosi precoce è fondamentale per intervenire in modo tempestivo ed efficace su una neoplasia, quella dei tumori al seno, al colon retto e alla cervice uterina. Ma anche prevenire la contrazione dell’epatite B e C attraverso una semplice vaccinazione" sottolineano i promotori. L’ingresso è libero e senza prenotazione. Contestualmente i presenti potranno prenotare direttamente gli screening attraverso la collaborazione dell’SC Medicina Preventiva di Comunità - Screening di ATS Milano. Saranno presenti gli specialisti dell’Asst di Lodi: i dottori Angelo Regazzetti del Dipartimento di Prevenzione, Laura Rossi e Marco Placucci (Senologia), Piera Leoni e Claudia Colla (Gastroenterologia), Marco Soligo e Antonella Frigoli (Ostetricia), Shilpi Sironi (Sorveglianza Malattie Infettive). Inoltre la Asst di Lodi promuove, sabato dalle 10 alle 13, vaccinazioni antinfluenzali gratis per tutte le età nell’ambulatorio del Comune di Fombio, in via Roma 87.