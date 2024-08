Sagra di San Bartolomeo. Vietate lame e bombolette

"Sagra patronale di san Bartolomeo ricca, preparata in tempo record per via delle elezioni: dall’anno prossimo cercheremo di rivisitarla, rispettando però le tradizioni". Parola di Maria Luisa Braguti, presidente della Pro loco di Casalpusterlengo che, ieri mattina, col sindaco Elia Delmiglio, Paola Citterio dell’ufficio Cultura (che coordina l’evento) e Francesco Pesatori, consigliere comunale con delega alla cultura, ha presentato l’evento in partenza oggi e previsto fino al 7. "È il momento più importante dell’anno, per tutta la comunità. La religiosità porta armonia e gli eventi richiamano migliaia di persone. Ringrazio tutti i volontari, il mondo economico e chi ci garantirà sicurezza. C’è un ricco programma per ogni età, tra mostre, ambulanti, eventi nell’evento, la domenica i fuochi artificiali e la corsa ciclistica, la presentazione delle squadre sportive, lo stand gastronomico della pro loco davanti al teatro (venerdì e sabato)". "Oltre a garantire presidio, con le giostre che avranno anche vigilantes, abbiamo vietato l’utilizzo del vetro, la vendita o la distribuzione, come premi dei giochi, di qualsiasi lama e bombolette al peperoncino – spiega il sindaco –. Gli ambulanti erano in piazza mercato e piazza Repubblica, mentre ora lì ci sono le giostre (che aprono venerdì sera) e quindi sono stati spostati in piazza, modificando la viabilità. Pesatori ha ricordato come ci sia "gente che organizza le ferie in modo tale da non perdere la sagra". P.A.