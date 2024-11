Mensa chiusa in casa di riposo. Pasti da Piacenza

La mensa della casa di riposo è chiusa da lunedì sorso e i pasti per gli ospiti arrivano dall’esterno: i lavori che riguardano tutta la struttura della Fondazione Opere Pie Riunite per l’efficientamento energetico e il miglioramento antisismico hanno, giocoforza, costretto alla chiusura temporanea dei locali a piano terra gestiti dalla società Elior che, dunque, per un paio di settimane, dovrà far arrivare i pasti per gli ospiti da Piacenza. "L’intervento non interessa direttamente la mensa interna ma abbiamo deciso la chiusura per essere più sicuri. Comunque il cibo arriva caldo e viene somministrato direttamente ai piani secondo un protocollo preciso già adottato in passato - spiega il presidente Gianni Stringhetti -. D’altronde tutta la struttura è interessata da diversi lavori, dalla posa di pannelli solari, alla sostituzione delle caldaie, all’isolamento termico dei muri mentre verranno cambiati gli infissi e posate reti anti ribaltamento per migliorare l’aspetto antisismico". Dopo l’ultimazione di questo maxi cantiere, la struttura di via Bassi avrà sicuramente minori costi di gestione con un risparmio notevole per le casse della Fondazione. Proprio sui costi, l’ente assistenziale è sempre vigile e, almeno fino ad ora, il bilancio è sempre stato chiuso in pareggio. Ci sono in previsione aumenti delle rette? Al momento, il presidente lo esclude a meno di stravolgimenti a livello sovranazionale (vedi per esempio aumenti delle materie prime) che porterebbero i costi a schizzare in alto. Al momento, però i rischi sono scongiurati.

M.B.