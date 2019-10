Maleo (Lodi), 11 ottobre 2019 - Una manza di razza Limousine di circa quattro quintali di peso gira libera in mezzo alla campagna ormai da tre mesi. E’ scappata a metà luglio da Cascina Regona, a due passi dall’argine del fiume Adda, mentre si stavano effettuando operazioni di carico e scarico: l’animale, ancora giovane, è riuscito ad eludere il controllo degli addetti ed è scappata infilandosi dritta in un vicino campo di mais. Da allora, l’esemplare è in giro senza che nessuno sia riuscito ancora a catturarlo. Gli ultimi avvistamenti sono avvenuti nella serata e nella mattinata di mercoledì, nella zona tra la cascina Del Pozzo e la provinciale 193 verso Corno Giovine.



In entrambe le occasioni, sono stati alcuni cittadini a notare la sagoma della mucca ed a chiamare il 112, anche se all’arrivo dei carabinieri, del bovino non vi era più alcuna traccia. In questi mesi vi sono stati diversi avvistamenti e contestualmente sono stati messi in atto alcuni tentativi di catturare l’animale, ma purtroppo sono andati a vuoto. «La Limousine non attacca, ma non si fa prendere facilmente. Anzi, se si accorge che ti stai avvicinando, scappa- spiega Alberto Muti, padre del titolare dell’azienda - Noi abbiamo da subito avvisato tutti gli enti competenti anche perchè il rischio ora è che di notte magari possa attraversare improvvisamente qualche strada e se una macchina o una moto si vede davanti un ostacolo di 400 chilogrammi...».



La muca “ribelle”, dopo aver trascorso diversi giorni all’interno di un campo di mais, si è poi spostata di almeno un paio di chilometri, attraversando pure la provinciale 27. «Adesso sappiamo più o meno l’area dove può trovarsi, non distante dalla cascina Del Pozzo. Li ci sono ancora dei campi di mais: ora, a breve, quando saranno tagliati, sicuramente salterà fuori». Resterà il problema su come catturarla e se si deciderà di abbatterla, anche se l’ultima ipotesi si spera possa essere scartata. «L’animale è sicuramente sano e l’alimentazione di questi mesi non ha assolutamente inficiato sulla qualità della carne. La Limousine è abituata a vivere allo stato brado».



