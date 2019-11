Santo Stefano Lodigiano (Lodi), 16 novembre - Dopo gli avvistamenti degli ultimi anni e mesi tra cremonese e pavese, il lupo è arrivato anche nella Bassa. Il primo avvistamento risale ad oggi pomeriggio, quando un residente di Santo Stefano con il proprio smartphone ha ripreso un esemplare nei campi alle spalle di via Forni, tra l'altro non molto lontano dal centro del paese. Subito è partito il tam tam sui social, con il video, postato sul gruppo "Sei di Santo Stefano se..." che sta ricevendo numerosi commenti, tra cittadini che credono sia solo un cane fuggito dal proprio padrone e chi, oltre ad essere ammirata dall'esemplare, si dice anche un po' spaventato. La presenza sempre maggiore di caprioli e cinghiali nel lodigiano, e in particolare nella Bassa tra le aree golenali, l'oasi Monticchie e le varie zone boschive, rende sempre più probabile l'approdo dei lupi nel territorio.

© Riproduzione riservata