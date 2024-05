Codogno, in campo per la prevenzione: screening gratis in piazza

Codogno (Lodi) – Il sole e l’affetto dei codognesi hanno “baciato“, domenica, i volontari della Croce rossa di Codogno. La festa per i primi 160 anni dei crocerossini, infatti, ha riempito piazza Cairoli e c’è anche stato un saluto delle autorità. Si proponevano piante aromatiche per raccogliere fondi destinati a una nuova ambulanza. Intanto i bambini giocavano sui gonfiabili o si facevano dipingere visi e mani e prendevano confidenza con un’ambulanza pediatrica con tanto di peluches. La giornata è servita anche per la ricerca di nuovi volontari, l’illustrazione delle varie specialità del Corpo e la prevenzione sanitaria.

La presenza dell’Unità operativa complessa Cardiologia dell’Asst di Lodi, con il progetto “Il cuore al centro“, ha infatti avuto buon riscontro. I medici cardiologi sono rimasti a disposizione, dalle 10 alle 18, per uno screening gratuito alla popolazione: elettrocardiogrammi, misura dei parametri vitali, dosaggio glicemia e colesterolo, visita cardiologica. E sono state fornite le nozioni fondamentali per uno stile di vita sano e una corretta alimentazione. Sono state 350 le persone hanno partecipato allo screening, per un totale di 1.250 prestazioni effettuate (tra questionari per individuare il profilo di rischio cardiovascolare, analisi del colesterolo, misurazione pressione ed elettrocardiogrammi). Ci sono poi stati due colloqui con i medici. Sono stati poi proposte, alla popolazione, esercitazioni di massaggio cardiaco e manovre di disostruzione per adulto, ma anche bambini e lattanti.

Nel tardo pomeriggio c’è stata inoltre l’esibizione di due squadre di volontari certificati SSE 118, che hanno simulato il soccorso ad un incidente automobilistico, con la presenza di forze dell’ordine e vigili del fuoco. "I volontari di Codogno attivi certificati SSE 118 sono circa 60, ma i servizi richiesti sono in continuo aumento e quindi è sempre necessario incrementare il numero" ribadisce la presidente della Cri di Codogno Gina Fusari. C’erano diversi stand, ognuno rappresentante un Obiettivo Strategico e tramite cui sono state illustrate le varie attività portate avanti dal Comitato locale. I volontari e gli operatori hanno sempre garantito il servizio di emergenza-urgenza extraospedaliero. Inoltre i volontari effettuano trasporti sanitari non urgenti, assistenze sportive, corsi di primo soccorso e di BLSD laico (rianimazione cardiopolmonare), per formare la popolazione e insegnare i gesti salvavita.