Casella di Formec Biffi: "Grazie ai lavoratori per la loro dedizione"

La prima cittadinanza onoraria di San Rocco al Porto è andata a Pietro Casella, fondatore e presidente della Formec Biffi di San Rocco, azienda leader dell’alimentare che distribuisce, tra l’altro, oltre 200 milioni di bustine monodose all’anno in Italia. Prossimo fatturato: 150 milioni. Casella ha riassunto la propria storia: dai primi passi nel laboratorio Unilever per poi creare un’azienda con brend propri, che ha infine acquisito il marchio Biffi collocandosi tra le più importanti nella grande distribuzione. "Ringrazio soprattutto i dipendenti, collaboratori, chi sta in produzione. Più volte hanno dimostrato attaccamento all’azienda. Con il Covid, nessuno ha usato escamotage per non venire a lavorare", ha detto Casella (nella foto).

Poi ha mostrato la prima macchina tubettatrice, acquistata di seconda mano quando non aveva ancora dipendenti, e ha presentato la prima collaboratrice, Liliana Contardi, che faceva in modo che la maionese entrasse nei tubetti. Il sindaco Matteo Delfini: "Celebriamo un imprenditore capace e lungimirante, che ha dato lavoro a tanti e ha saputo metterci in più quella scintilla che ci distingue come esseri umani".

P.A.