Baraccopoli in via Mochi. Area sul mercato in saldo. Gli acquirenti ci sono

L’area dismessa di via Mochi, un tempo Sir poi Gallay Mauser fino alla metà degli anni Duemila, sarà quasi certamente venduta e, tra qualche anno, potrebbe non esserci più alcuna traccia dei vecchi capannoni che occupano un’area di 17 mila metri quadrati, trasformati in una baraccopoli per senzatetto.

Lunedì Il Giorno ha mostrato in esclusiva l’interno dell’insediamento trasformato in un rifugio di fortuna da diversi clochard, tra cumuli di rifiuti e mancanza delle più elementari norme di sicurezza ed igiene, tra fuochi improvvisati per scaldarsi e eternit usato come soffitto delle baracche.

Il sito è infatti in vendita all’asta e il termine per presentare le offerte scade il prossimo 7 febbraio: gli immobili e l’area sono a prezzo di saldo. In pratica, a fronte di una valutazione di circa 650mila euro, la base di partenza per rilanciare è stata fissata in 100mila euro.

Il prezzo allettante, secondo indiscrezioni, avrebbe già attirato interessi da parte di compratori (almeno uno). Dunque, se non vi saranno intoppi, l’area sarà destinata alla vendita e dunque la “skyline“ di via Mochi cambierà volto quanto prima. I rifugi dei senzatetto, quindi, in una prospettiva a medio termine, saranno destinati a scomparire.

M.B.