Artigiani, dati stabili e futuro incerto: "I giovani evitano il nostro lavoro"

Produzione e fatturato in calo dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. E tanti timori per il futuro. Davanti a una settantina di persone, tra cui il sindaco di Lodi Andrea Furegato, la consigliera provinciale Elena Maiocchi, l’onorevole Fabio Raimondo, la consigliera regionale Roberta Vallacchi, domenica mattina nella sede di via Lago Maggiore, si è svolta la settantanovesima assemblea annuale dell’Unione Artigiani e imprese. Il presidente Nicola Marini, durante la sua relazione di apertura ("col pensiero rivolto ad Attilio Gaudenzi, ex dirigente che ci ha lasciato da due mesi" come ha detto), ha ricordato come i recenti dati di Unioncamere sulla manifattura lombarda segnalino un lieve calo generale.

"Rispetto a un anno fa, la produzione artigianale è sostanzialmente in linea, con -0,1 % – ha ribadito –. Sono dati di sostanziale tenuta se vediamo il bicchiere mezzo pieno, oppure di mancata crescita se lo vediamo mezzo vuoto. Lo scenario che ci si pone davanti è incerto e non sappiamo che strada prenderà la nostra economia". "Il lavoro fortunatamente non manca – ha evidenziato –, lo vedete anche voi nel quotidiano, mancano i lavoratori, abbiamo un problema di occupazione giovanile. Sempre più spesso i ragazzi di oggi sono attratti da lavori più sicuri e meno faticosi, inoltre resto convinto del fatto che spesso non conoscano le nostre realtà e non siano consapevoli di quante innovazioni e cambiamenti sono arrivati anche nei nostri modi di lavorare. Ci vedono ancora come gli artigiani di cinquant’anni fa". Il segretario Mauro Sangalli ha relazionato poi sulle attività svolte nell’ultimo anno. L’Unione Artigiani quindi ha premiato le aziende “Scotti Battista e Bruno di Scotti Alberto“ di Lodi operante nei trasporti, “Mara Moda Capelli“ di Mara Bragonzi di Vaiano Cremasco (acconciature), “Ampi srl“ di Segrate (distribuisce prodotti chimici) e “Livraghi“ srl di Lodi (arredamenti) per l’artigianato tradizionale e innovativo. Poi, per aver vissuto con successo il cambio generazionale “Ravizza snc“ di Caselle Lurani (autotrasporti). Riconoscimenti speciali poi alla memoria di Attilio Gaudenzi, al Centro Antiviolenza di Lodi e alla Rassegna Gastronomica del Lodigiano. T.T.