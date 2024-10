Blitz in un appartamento a Senna Lodigiano, sequestrati 40mila euro di articoli elettronici: una denuncia per ricettazione Trovati smartphone, stampanti, tablet, videogiochi, monopattini elettrici ed elettrodomestici: l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza dei beni che, per gli inquirenti, sarebbero stati oggetto di illeciti