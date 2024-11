Approvato il piano per il diritto allo studio. I fondi per gli alunni dell’Istituto Manzoni

Approvato dal Consiglio comunale di Samarate il piano per il diritto allo studio predisposto dall’amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Ferrazzi, stanziati un milione e 344 mila euro. Il piano riguarda 1.275 alunni che frequentano l’istituto comprensivo Manzoni ed è stato illustrato dall’assessore all’Istruzione Cristiana Zocchi. Tra le risorse fondi per la psicopedagogia, per l’offerta formativa e per l’acquisto di apparecchiature tecnologiche destinate alle scuole che hanno subito furti e raid vandalici. Confermato il bando per il bonus mensa per le famiglie con due o più figli. L’amministrazione si sta attivando anche per interventi per garantire più sicurezza agli istituti, già date indicazioni per installare blocchi alle finestre. R.F.