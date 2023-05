Casalpusterlengo, bimbo di 3 anni esce di casa e vaga solo per strada: denunciati i genitori

Casalpusterlengo (Lodi) – Giovane vede un bambino di 3 anni vagare solo lungo una strada trafficata e chiama la polizia locale: genitori denunciati per abbandono di minore.

Non sono per fortuna accaduti incidenti, ma il pericolo è stato tanto, per un bambino di 3 anni residente a Casalpusterlengo che ha passeggiato da solo tra le auto fuori da casa sua. La polizia locale è prontamente intervenuta, su segnalazione di una ragazza che, vedendo il piccolo da solo, nel traffico, ha chiesto aiuto. Gli agenti hanno preso in cura il bambino, ordinato e ben vestito, portandolo al comando, dove è stato rifocillato e coccolato e nel frattempo si sono messi alle ricerche, nei paraggi, della famiglia. E’ stato anche accertato che il bimbo non fosse scappato da asili e strutture cittadine.

Per fortuna sono presto stati identificati i genitori, di origini egiziane e la famiglia si è riunita in un abbraccio senza ulteriori pericoli. I genitori stessi, molto preoccupati, riferivano al comando che il bimbo, mentre la mamma si dedicava alla sorellina neonata, era riuscito ad aprire la porta di casa e incamminarsi lungo la vicina strada, per altro molto trafficata. Per i genitori è così scattata la denuncia alla Procura alla Repubblica di Lodi per abbandono di minore. E ora dovranno rispondere dell’accaduto davanti al giudice.