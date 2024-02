Legnano calcio, arriva il quarto allenatore della stagione: via Zattarin, ecco Liguori

Legnano (Milano), 1 febbraio 2024 - Legnano calcio: arriva il quarto allenatore stagionale. Incredibile quanto sta succedendo alla gloriosa società lilla, in piena bagarre retrocessione nel campionato di Serie D dopo le due sconfitte consecutive contro Palazzolo e Desenzano.

Il terz’ultimo posto è costato la panchina a Gianluca Zattarin, esonerato in queste ore. Al suo posto arriva il quarto allenatore: Andrea Liguori, 48 anni. Un anno fa la sua ultima esperienza sulla panchina del Grosseto dopo una lunga carriera da allenatore delle giovanili del Napoli, prima come vice allenatore dell’unger 19 e poi come Mister della prima squadra in under 17. In passato anche l’Avezzano dal 2019 al 2020, l’Agnonese nel 2021, il Napoli under 17 e per ultimo, appunto il Grosseto nella passata stagione. Il suo modulo preferito è il 4-3-3, con caratteristiche offensive. Sarà lui il mister della svolta per i lilla?