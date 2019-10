Milano, 15 ottobre 2019 - Il Consiglio regionale della Lombardia ha respinto con 39 voti contrari, 31 favorevoli e un astenuto la mozione presentata dal Movimento 5 stelle e sottoscritta anche dal Pd che chiedeva la revoca dell'incarico di difensore regionale a Carlo Lio, accusato di abuso d'ufficio dalla procura di Busto Arsizio per la surroga di un consigliere comunale di Legnano.

Al dibattito sulla mozione non hanno partecipato i gruppi di centrodestra: «I 5 Stelle e in generale l'opposizione hanno scambiato il Consiglio per un Tribunale ma noi siamo contrari a questo approccio» ha spiegato il capogruppo di Forza Italia Gianluca Comazzi parlando a nome della maggioranza, che ha quindi abbandonato i lavori. I consiglieri del centrodestra sono poi rientrati al momento della votazione, che si è svolta con modalità segreta.