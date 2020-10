Legnano (Milano), 4 ottobre 2020 - Urne aperte oggi, dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 5 ottobre, dalle 7 alle 15, a Legnano per scegliere il sindaco. Il turno di ballottaggio vede sfidarsi la candidata del centrodestra, Carolina Toia, e quello del centrosinistra, Lorenzo Radice. Carolina Toia aveva chiuso in vantaggio il primo turno: sostenuta da una coalizione che mette insieme la sua lista civica, la Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, Toia ha raccolto al primo turno il 41.35% dei consensi, per un totale di oltre 11mila preferenze.

Per lei tra il primo e il secondo turno non c’è stato spazio per alcun accordo, neppure come remota ipotesi, con le forze escluse dal ballottaggio e quindi la coalizione resta strutturata così com’era.

Lorenzo Radice è invece il candidato della coalizione di centrosinistra, che può contare sull’appoggio del Partito democratico, della civica “Insieme per Legnano-Legnano popolare” e della lista riLegnano. Radice è chiamato a ribaltare il risultato del primo turno che, con il 31,59% dei voti equivalenti a 8.875 preferenze singole, lo vedeva in svantaggio di circa 10 punti percentuali rispetto a Toia. Dopo un primo approccio con le forze escluse non si è arrivati ad alcun apparentamento ufficiale, così che la coalizione che si presenterà al ballottaggio rimarrà invariata. Alcuni candidati esclusi, più o meno velatamente, hanno però espresso una preferenza nei suoi confronti, rendendo l’esito del ballottaggio ancor più incerto.