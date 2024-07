Negozi storici sul podio: "Il motore dell’economia"

Legnano (Milano) – L’ultima "infornata" ne ha messe in fila oltre 600 e anche questa volta il Legnanese è rappresentato attraverso tre realtà che hanno costruito le loro fortune anno dopo anno, creando un forte legame con il territorio: sono 607, infatti, le nuove attività storiche riconosciute da Regione Lombardia e ufficializzate in questi giorni, attività che si vanno a sommare alle oltre 3mila 900 imprese che risultano già iscritte all’elenco regionale di attività storiche e di tradizione, tra queste ci sono ora anche "La Bottega del Pane – Panificio Grazioli" (Bottega artigiana storica), attiva dal 1973, e "Fossati arreda" (negozio storico) che hanno sede a Legnano, oltre a "Emporio Carni Bombari" di Busto Garolfo (negozio storico), che conta invece su una storia lunga quattro decenni.

I riconoscimenti assegnati da Regione Lombardia comprendono in tutto 311 negozi storici, 135 locali storici e 161 botteghe artigiane storiche. I riconoscimenti sono stati deliberati dall’assessorato regionale allo Sviluppo economico presieduto da Guido Guidesi: "Il marchio – ha spiegato Guidesi - simboleggia il grazie della Regione nei confronti di chi, col proprio lavoro quotidiano, rende grande la Lombardia e garantisce un presidio fondamentale per le comunità. Studiosi ed esperti dovrebbero analizzare la storia di queste piccole imprese per comprendere davvero dove nasce la forza economica e sociale della nostra terra".

Del Panificio Grazioli avevamo parlato solo poche settimane fa, all’uscita della guida "Pane&Panettieri d’Italia 2025" del Gambero Rosso, che racchiude i migliori panificatori del Paese e che aveva assegnato ai prodotti del fornaio legnanese il massimo riconoscimento, ovvero "tre pani", ultimo premio in una lista ormai lunghissima. Parte invece dal 19esimo la storia di "Fossati arreda", attività dedicata alla vendita di arredamenti e servizi per la casa che trova spazio a Legnano in via Volta, mentre per rintracciare le origini di "Emporio Carni Bombari" nella sede di via Cadorna a Busto Garolfo è necessario tornare indietro sino al 1984.