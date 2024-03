"Valuterò la situazione poi ci sarà la denuncia"

Attende di conoscere i dettagli dell’accaduto per valutare se sporgere denuncia. La dirigente dell’istituto Riva di via Carso ha però tenuto a spiegare in una dichiarazione alla stampa come quanto accaduto nella scuola superiore sia un caso senza precedenti. La dirigente ha rimarcato il buon rapporto con gli studenti a partire dai loro rappresentanti e come non ci siano stati episodi di questo tipo: "Nella nostra scuola vengono quotidianamente oltre 1200 studenti, c’è qualche vetrata rotta da una pallonata ma niente di più finora. Credo sia stata una bravata di cui non si sono valutate bene le conseguenze. Attenderemo il rapporto dei vigili del fuoco e poi valuteremo la situazione".

S.G.