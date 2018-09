Castano Primo (Milano), 15 settembre 2018 - Due bambini non possono frequentare la scuola materna perché non sono vaccinati e perché i loro genitori non hanno neanche avviato le procedure per farli vaccinare. Accade in una delle due scuole materne Ente Morale. All’inizio dell’anno scolastico, valutando la documentazione presentata dai genitori dei bambini iscritti, è emerso che in cinque casi i bambini non erano stati vaccinati regolarmente. La scuola ha quindi contattato i genitori segnalando le irregolarità e sospendendo da subito l’assistenza ai bambini. Tre nei giorni successivi sono tornati a scuola, assieme ai loro compagni, perché nel frattempo i loro genitori si erano attivati prendendo accordi con l’Ats per le vaccinazioni. Gli altri due invece non potranno entrare a scuola. Bambini che probabilmente nei primi tre anni non hanno frequentato l’asilo nido, altrimenti l’inosservanza alle vaccinazioni sarebbe già emersa.

La dirigenza della materna non ha comunque intenzione di escludere definitivamente i due bambini: per tutto quest’anno scolastico verranno mantenuti in organico e il loro posto non verrà occupato, pur esistendo nel Castanese delle liste di attesa. «I continui cambi sul tema dei vaccini gettano nel caos e disorientano gli operatori e i genitori. Vogliamo chiarezza» è l’appello di Luigi Morgano, segretario nazionale della Fism, Federazione delle scuole materne paritarie di ispirazione cattolica.