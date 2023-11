Una panchina dipinta di rosso anche alla Liuc

Sabato si è celebrata la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ci sono simboli di questa lotta che sono entrati nel’immaginario collettivo: le scarpe rosse, per esempio, ma anche le panchine dipinte di questo colore. Una di queste la possiamo ora trovare anche alla Liuc, l’Università Cattaneo. A dipingerla di rosso, insieme alle studentesse e studenti, anche il Rettore Federico Visconti. Se le date sono importanti ma inevitabilmente trascorrono, la panchina invece resterà ben visibile nella piazza dei Gelsi: simbolo della voce anche della Liuc contro la violenza sulle donne. Un vero cambiamento culturale è lontano, spezzare una spirale di soprusi che richiede sì coraggio ma anche certezza di azioni di tutela. "Come membri del Women Empowerment Liuc Club ma soprattutto come studentesse, abbiamo molto apprezzato questa iniziativa promossa dall’Università - dicono le ragazze del Gruppo studentesco -. Tuttavia, la rabbia e l’amarezza sono i sentimenti prevalenti: questa panchina rossa è il simbolo della violenza fisica, di quella psicologica e degli abusi che le donne subiscono nel contesto familiare, lavorativo e, più in generale, nella vita di tutti i giorni. Violenza che, ormai sempre più spesso, sfocia disumanamente nel femminicidio". Le cronache, purtroppo, ci narrano quotianamente episodi di violenza sulle donne. "È ormai lampante - aggiungono - la necessità di una presa di coscienza collettiva, dell’azione e dell’impegno del singolo nel denunciare e contrastare determinate situazioni e comportamenti, oltre che il bisogno di educare all’affettività e alla sessualità anche all’interno delle scuole".

S.V.