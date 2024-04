Traguardo del secolo per la ditta Savarè

"Festeggiare i cento anni di un’azienda è qualcosa di molto importante ed al tempo stesso molto difficile da raggiungere. Ma vedendo che il presidente in persona accoglieva tutti i visitatori, conosceva tutti i familiari degli oltre 100 dipendenti ed aveva una battuta per tutti ho capito molto della ditta Savarè e del suo stile". Il sindaco Nuccia Berra insieme a una delegazione di amministratori comunali cerresi ha fatto visita alla azienda di Cerro Maggiore che ha recentemente compiuto un secolo di vita e lavoro. "Un’impressione ottima che mi è stata confermata dalla professionalità dell’azienda stessa, dal fatto che la ditta Savarè continua ad investire in ricerca e sviluppo, sfornando brevetti internazionali che premiano il loro lavoro e soprattutto permettono alla stessa Savarè di continuare a crescere. Una realtà industriale come Savarè, azienda leader nella produzione di collanti per il settore sanitario e medicale, è un fiore all’occhiello per il nostro territorio e molte sono le aziende di livello che hanno sede a Cerro e Cantalupo".

"Infine sono rimasta piacevolmente soddisfatta nel sentire e soprattutto vedere quanto fatto in materia di sicurezza sul lavoro e per la sostenibilità ambientale. Infatti il futuro del nostro paese passa per questi due punti. Da oggi sono ancor più convinta che Cerro e Cantalupo hanno una marcia in più, sotto ogni punto di vista". L’azienda guarda anche al futuro con la posa dei pannelli fotovoltaici su un’area di circa 1500 metri quadrati.Ch.S.