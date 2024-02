Tagli ai fondi per l’assistenza, "siamo pronti a scendere in piazza"

La protesta a marzo. La anticipa la Uildm , insieme a una quarantina di associazioni lombarde. "Scenderemo in piazza per difendere i nostri diritti – affermano –. Se entro il 29 febbraio non riceveremo impegni certi rispetto alla modifica della dgr 1669 del 28 dicembre 2023 manifesteremo sotto Palazzo Lombardia". La delibera prevede una riduzione delle risorse destinate alle misure di assistenza indiretta (B1 disabilità gravissima e B2 disabilità grave), che rappresentano un sostegno essenziale per le famiglie e che sono finanziate con il Fondo nazionale per la non autosufficienza (Fna) e con fondi regionali. "Dopo il respingimento della mozione che chiedeva l’annullamento dei tagli nella seduta del Consiglio regionale del 16 gennaio, e delle lettere inviate sia al Ministero delle Politiche sociali che all’assessorato regionale competente, non abbiamo ricevuto alcun impegno da parte di alcuno, né sulla eventuale richiesta di proroga della attuazione del Piano nazionale non autosufficienza, né sulla implementazione dei fondi regionali che consentirebbero di annullare i tagli medi dei contributi del 32% per la misura B1 (con punte del 47%) e del 75% per la misura B2 per i caregiver, previsti dal 1° giugno, che avrebbero conseguenti devastanti sulle famiglie", denuciano le associazioni.

Silvia Vignati