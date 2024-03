Spacciatore cede la dose davanti a una pattuglia

Non si è accorto della presenza dei poliziotti e così ha finito per effettuare uno scambio, droga/soldi, proprio davanti alla pattuglia. Detenzione ai fini di spaccio è l’accusa di cui deve rispondere il 36enne fermato venerdì scorso dalla polizia di stato nei pressi della stazione di Saronno. Nel tardo pomeriggio gli agenti, impegnati in un controllo nell’area dello scalo di piazza Cadorna, hanno notato l’uomo che, dopo aver ricevuto del denaro da un acquirente, ha consegnato a quest’ultimo della sostanza stupefacente contenuta all’interno di un involucro in cellophane. La polizia è subito passata all’azione.

Gli agenti intervenuti hanno arrestato l’uomo che è stato trovato in possesso di un involucro contenete 23 grammi di cocaina. Il 36enne è stato arrestato mentre l’acquirente, poiché in possesso di 0.25 grammi di cocaina, è stato sanzionato amministrativamente per uso personale di sostanze stupefacenti.

S.G.