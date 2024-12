Scuola senza riscaldamento. Aule e mensa troppo fredde: "Situazione inaccettabile"

Problemi al riscaldamento nel nuovo polo scolastico sorto nell’area ex Belloli stanno suscitando proteste e preoccupazioni. Aule, corridoi e mense delle scuole elementari e medie hanno registrato temperature troppo basse per garantire il benessere di studenti e personale, scendendo fino a 14-15 gradi. La situazione ha acceso il dibattito politico. "Riceviamo segnalazioni allarmanti sul mancato funzionamento del riscaldamento – denunciano dalla lista di minoranza Insieme per Inveruno e Furato –. È inaccettabile che il nuovo impianto non sia ancora pienamente operativo e che si stiano riscaldando le aule esclusivamente con le pompe di calore. Chiediamo un intervento immediato per garantire ambienti idonei e sicuri per studenti, insegnanti e collaboratori scolastici".

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicoletta Saveri, ha risposto: "Non appena ricevuta la segnalazione da parte della scuola, ci siamo attivati con il manutentore, che è intervenuto nella giornata del 3 dicembre. La situazione è sotto monitoraggio continuo". Il nuovo polo scolastico, che ha richiesto un investimento di circa 16 milioni di euro, è stato inaugurato con l’inizio del nuovo anno scolastico. La struttura moderna, concepita per accogliere le attività didattiche delle scuole elementari e medie, rappresenta un passo importante per la comunità inverunese, ma i disagi attuali rischiano di offuscare il grande traguardo. Il problema del riscaldamento ha acceso i riflettori sulla gestione e la manutenzione dell’edificio, sottolineando l’urgenza di garantire standard adeguati per studenti e personale. La vicenda resta sotto stretta osservazione, in attesa di una soluzione definitiva. Il nuovo polo scolastico sull’ex sito Belloli è stato un investimento da 16 milioni di euro. Un progetto ambizioso per accogliere fino a 650 studenti – 350 della scuola primaria e 300 della secondaria – che si distingue per la sua struttura innovativa.

Al centro delle due scuole è stata creata un’area verde che funge da nuova piazza, cuore pulsante del complesso, arricchita da un auditorium comunale con 350 posti a sedere. La scuola primaria dispone di 16 aule, mentre la secondaria ne offre 12, entrambe affiancate da laboratori e palestre moderne.