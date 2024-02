Scritte pro-animali sulla sede della Lega

Muri ibrattati e scritte pro animali. Nelle scorse ore fuori dalla sede della lega a Legnano sono comparse alcune scritte di vernice spray sui muri. Scritte animaliste in vernice rossa che hanno imbrattato l’esterno della sede legnanese della Lega in via per Castellanza. Scritte inneggianti "Viva l’orso", "viva il lupo", "no alla politica ammazzatutti". Le scritte sono state rivendicate: "In merito alle politiche cruenti di contenimento della fauna selvatica attuate dalla Giunta leghista Maurizio Fugatti in Trentino e in particolare alla norma "ammazza-orsi".

"L’appello che faccio alla politica e alla scienza è quello di fare in modo che la risposta dello Stato ci sia. Sia chiaro: nessuna caccia al lupo, ma una sensibilità verso gli animali domestici e di affezione che meritano una maggiore tutela", dice il senatore senatore Patrizio La Pietra e su iniziativa dell’onorevole Francesco Bruzzone. Nessun commento sull’episodio dalla sezione cittadina del partito di Matteo Salvini. Ch.S.