Rescaldina (Milano), 10 ottobre 2019 - Paura oggi intorno a mezzogiorno in via Matteotti, vicino alla panetteria sotto i portici. Una donna di 55 anni è stata strattonata e poi derubata della borsa da un ragazzo a bordo di uno scooter. Fortunatamente, la donna non ha riportato danni fisici anche perché è stata subito soccorsa dal personale del panificio. Le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di rintracciare l'autore dello scippo, che è subito sparito facendo perdere le proprie tracce. Alta è l'attenzione in tutto il territorio.

