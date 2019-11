Villa Cortese (Milano), 4 novembre 2019 - Una giornata di commemorazione e di inaugurazioni, ma anche di difesa della pace e di partecipazione dei cittadini di oggi e di quelli di domani. Il Comune di Villa Cortese ha così celebrato la festa dell'unità nazionale e giornata delle forze armate e del 4 novembre, organizzando una manifestazione densa di momenti importanti. Dopo il raduno delle autorità, delle associazioni e della cittadinanza in piazza Vittorio Veneto per l'alzabandiera, si è tenuta la messa con la partecipazione della corale "Arcadelt" in suffragio dei Caduti. Capeggiato dal sindaco Alessandro Barlocco, il corteo ha poi deposto delle corone al monumento ai Caduti, al cippo dei dispersi e al monumento dei marinai, con la partecipazione degli alunni delle classi seconde della scuola primaria "G. Pinciroli". ​Sotto una pioggia via via sempre più insistente, è stata inaugurata la nuova sala comunale multifunzionale in piazza del Carroccio. Accompagnato dal corpo bandistico San Filippo Neri, con la partecipazione di tre bambini della scuola primaria di Villa Cortese, il sindaco ha tagliato il nastro e mostrato ai numerosi presenti la nuova sala comunale.

"Sarà un locale polifunzionale, che da oggi in poi sarà a disposizione delle varie associazioni del paese - ha spiegato il sindaco -. Qui si terranno anche corsi e incontri, questo luogo diventerà un polo di attrazione e di riferimento per molte persone. C'è poi una saletta riservata alla Pro loco". La manifestazione si è conclusa in sala consiliare, dove il sindaco ha consegnato a Edimiro Tognolo, presidente della Pro loco, le chiavi della nuova sala per lasciare poi la parola a Marco Bollati della sezione Anpi di Villa Cortese. E' stato poi il turno dei bambini di seconda elementare che hanno recitato alcune poesie dedicate alla pace, un momento importante che testimonia un percorso di educazione civica e di senso della cittadinanza che ha inizio fin dai primi anni di scuola.

Inaugurazioni, ma anche momenti di riflessione: Barlocco ha parlato dell'orrore della Prima Guerra Mondiale, un conflitto spaventoso dove per la prima volta hanno fatto la loro comparsa le armi di distruzione di massa arrivando fino ai giorni nostri, dove si contano ben trentaquattro conflitti a livello mondiale, cui purtroppo vanno ad aggiungersi crisi di vario genere. Uno scenario preoccupante, che invita non solo a riflettere ma a porre quanto prima rimedio.