Rubano 10mila € a un novantenne. Truffatori arrestati

"Suo figlio ha investito due persone, servono diecimila euro per la cauzione, veniamo a casa sua a prenderli". Quando il padre, 93 anni, riceve la telefonata, preso dallo spavento e dall’ansia di dover aiutare il figlio in difficoltà, non ha il dubbio che si tratti di un raggiro: la persona all’altro capo del telefono si è appena qualificata come maresciallo dei carabinieri. In realtà, è un truffatore. Come il complice del resto, mandato a casa dell’anziano a prendere il denaro. Solo a consegna avvenuta l’uomo, con l’aiuto dei vicini, mangia la foglia. Parte così la chiamata al 112. I due ladri sono bloccati dai carabinieri e dalla polizia locale, i soldi restituiti.