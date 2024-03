Ponte ancora sott’acqua. Allarme in via Morelli. Disagi per i pendolari

Bastano alcune ore di forti piogge e il ponticello in via Morelli, strada di collegamento tra Busto Arsizio e Castellanza, in prossimità della stazione Nord di Castellanza si allaga. L’"acqua alta" che impedisce il transito alle auto e ai pedoni, soprattutto pendolari che raggiungono lo scalo ferroviario, è un problema che resta in attesa di soluzione. Soluzione che è davanti agli occhi, da qualche anno, è il sottopassaggio in via Morelli, opera necessaria ma incompiuta. " Va completato e aperto – sottolinea Alberto Dell’Acqua, segretario del circolo del Pd di Castellanza che in un comunicato dopo la visita nel Varesotto del Ministro Matteo Salvini, lo sollecita a interessarsi urgentemente dei problemi viabilistici legati al mancato completamento del sottopasso di via Morelli. Progetto che deve essere svincolato dall’intervento per realizzare il raccordo Y , tra Rfi e Ferrovienord, previsto da anni nell’ambito del potenziamento della linea Rho – Gallarate. Raccordo su cui i consigli comunali di Busto Arsizio e Castellanza si sono già espressi ribadendone l’inutilità dal momento che si sta realizzando l’altro collegamento ferroviario dal Terminal 2 di Malpensa a Gallarate. "Urgente e necessario è il completamento del sottopassaggio incompiuto – ribadisce Dell’Acqua – opera che garantirebbe più sicurezza a tutti, automobilisti, ciclisti e pedoni". R.F.