Parabiago, si parte con la maxi vasca che salverà il centro dagli allagamenti

Parabiago, 21 luglio 2023 – I lavori inizieranno a metà settembre, ma il cantiere per la realizzazione della vasca volano di via Foscolo è già stato avviato per alcune operazioni preliminari.

Il progetto sarà realizzato, in sinergia con l’amministrazione e gli uffici comunali, da Gruppo Cap che ha investito oltre 3,5 milioni per minimizzare gli allagamenti che si verificano in piazza del mercato e in tutto il centro cittadino, in occasione di insistenti piogge.

Nello specifico, sarà realizzata una vasca volano di accumulo di 10mila metri cubi nell’area sterrata adibita a parcheggio in via Alighieri, all’angolo con via Foscolo.

La vasca avrà un ingombro di 1.500 metri quadrati per 8 metri di profondità, ma sarà interrata e sistemata, in superficie, a parcheggio, garantendo 36 posti auto e spazi verdi. Il progetto, inoltre, prevede la realizzazione di un tratto di fognatura di circa 200 metri lungo via Foscolo, oltre ad alcune opere accessorie sull’attuale rete fognaria.

Durante gli eventi meteorici, le acque che la rete fognaria non riesce a smaltire saranno convogliate, attraverso il tratto di rete di nuova realizzazione, nella vasca interrata, per essere momentaneamente stoccate evitando il sovraccarico della rete durante le piogge intense. Al termine dell’evento meteorologico entrerà in funzione un sistema di pompaggio che porterà le acque accumulate verso la rete fognaria a valle della vasca, consentendone il corretto avvio alla depurazione.

"Le pompe immetteranno le acque in rete con una portata di circa 30 litri al secondo – specificano da Gruppo Cap – consentendo lo svuotamento della vasca in 48 ore. A questo punto entrerà in funzione il sistema automatico di lavaggio. L’intero sistema è automatico e telecontrollato, organizzato in modo da inviare segnali di allarme ai tecnici in caso di malfunzionamenti".

Il cantiere richiederà la chiusura di alcune strade e aree interessate, amministrazione comunale e Gruppo Cap stanno cercando di organizzarlo in modo da limitare il più possibile i disagi alla cittadinanza e alla viabilità, anche sfruttando il periodo estivo per alcune operazioni preliminari e indispensabili. Già da metà luglio non è più possibile utilizzare il parcheggio in via Foscolo-Dante, perché saranno posizionati i macchinari. Le prime attività di scavo sono previste per l’inizio di settembre.