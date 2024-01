Parabiago, tenta di rubare nel supermercato di notte: messo in fuga dalla sicurezza

Parabiago (Milano), 16 gennaio 2024 – Ha tentato di rubare in un supermercato di viale Lombardia approfittando del buio, ma dopo aver forzato uno degli ingressi secondari il ladro è stato messo in fuga dal pronto intervento della società che si occupa della sicurezza.

L’episodio è accaduto pochi giorni fa e ha avuto come teatro il supermercato Eurospin di viale Lombardia, poco dopo le 2. L’uomo è arrivato sul posto e ha forzato una grata e una porta di sicurezza del supermercato, introducendosi all’interno della struttura con l’intenzione di rubare quanto rimasto in cassa o la merce depositata in magazzino.

I suoi movimenti sono stati immediatamente rilevati dal sistema di allarme e questo ha subito innescato l’intervento delle Guardie Giurate Sicuritalia che, impegnate in un giro ispettivo della zona, hanno raggiunto la struttura in un paio di minuti. Alla vista delle guardie giurate, l’uomo si è dato alla fuga nelle strade adiacenti, utilizzando una bicicletta bianca e facendo perdere le sue tracce.

Le informazioni raccolte dagli addetti alla sicurezza sono state trasmesse poi ai Carabinieri. Dai rilievi effettuati in loco sono poi emerse le evidenti forzature agli ingressi della struttura e i successivi accertamenti hanno confermato il fallimento del colpo, potenzialmente quantificabile in alcune migliaia di euro.