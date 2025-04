Banca Intesa chiude anche in centro: Nerviano resta senza sportelli di istituti di credito

NERVIANO (Milano), 11 aprile 2025 – Banca Intesa chiude anche in centro: dopo Sant’Ilario, addio alla filiale di piazza della Vittoria. Prosegue, inesorabile, l’emorragia di sportelli bancari nei comuni di piccole e medie dimensioni.

Questa volta tocca a Nerviano, dove Banca Intesa ha annunciato la chiusura dell’ultima filiale rimasta sul territorio comunale, situata nella centralissima piazza della Vittoria. Un colpo durissimo per il capoluogo, che segue di pochi anni la precedente chiusura dello sportello nella frazione di Sant’Ilario, avvenuta nel 2021. Al posto della filiale resterà soltanto un bancomat: uno scenario ormai tristemente noto, già verificatosi in diversi centri vicini. La decisione ha subito sollevato un’ondata di critiche, in particolare da parte dell’amministrazione locale e dei rappresentanti politici del territorio. Tra le voci più critiche quella del consigliere comunale leghista Massimo Cozzi, che non ha nascosto l’amarezza per l’ennesima rinuncia a un servizio essenziale: "Non possiamo che esprimere profonda delusione per una scelta che priva definitivamente Nerviano della presenza di questa importante banca, da sempre punto di riferimento per tanti cittadini. La banca non è solo un luogo per effettuare operazioni finanziarie, ma un presidio di servizio e vicinanza, in particolare per le fasce più fragili della popolazione come gli anziani, che spesso non possono spostarsi facilmente o non hanno familiarità con l’home banking. Dire di andare a Parabiago è semplice – ha aggiunto Cozzi – ma farlo concretamente è tutta un’altra cosa”. La chiusura rappresenterebbe un ulteriore segnale della progressiva desertificazione di servizi nei comuni più piccoli, dove le esigenze quotidiane dei cittadini sembrano sempre più sacrificabili sull’altare dell’efficienza aziendale.

La speranza, ora, è che Banca Intesa possa rivedere la propria posizione, magari in seguito a un dialogo con l’amministrazione o a una mobilitazione del territorio. Per ora, però, l’orizzonte è quello di un altro sportello che si spegne. E con esso, un altro pezzo di quotidianità per tanti nervianesi.