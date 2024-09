Matteo Modica, eletto presidente del Patto dei sindaci dell’Altomilanese: “Lavoreremo in squadra per l’intero territorio”

CANEGRATE (MILANO), 23 settembre 2024 - Matteo Modica, sindaco di Canegrate, ha assunto la carica di presidente dei sindaci dell'Altomilanese durante l'ultima assemblea tenutasi a Palazzo Malinverni a Legnano.

Modica, eletto all'unanimità, ha succeduto Giuseppe Pignatiello, ex sindaco di Castano Primo. Durante l'incontro, sono stati nominati anche i quattro membri dell'ufficio di presidenza che lo affiancheranno: Arconte Gatti (Vanzaghello), Nicoletta Saveri (Inveruno), Paola Rolfi (Dairago) e Marco Zerboni (San Vittore Olona).

Nel suo discorso, Modica ha ringraziato i colleghi per la fiducia e ha sottolineato l'importanza di lavorare come squadra su questioni che riguardano l'intero territorio, formato dai ventidue Comuni del Legnanese e del Castanese. Tra le sue priorità, ha indicato la revisione del regolamento del Patto, datato 2014, e la necessità di focalizzarsi su temi territoriali rilevanti, come il trasporto pubblico locale (TPL) e la sicurezza, citando l'aggregazione dell'Asse del Sempione come esempio di collaborazione di successo attraverso i comandi di Polizia locale. Modica ha inoltre evidenziato la necessità di rafforzare l'azione in settori come l'educazione, il sociale e l'abitazione, dove è ancora necessario sviluppare una maggiore sinergia tra i Comuni.

L'obiettivo, ha spiegato, è ottenere una maggiore uniformità di azione in un territorio omogeneo e aumentare le probabilità di far ascoltare le proprie istanze a livello superiore, come presso la Città Metropolitana e la Regione. Il nuovo ufficio di presidenza si riunirà già nella prossima settimana per definire l'ordine del giorno della prima riunione operativa, prevista per ottobre, con numerosi temi da affrontare e una forte volontà di agire in modo efficace.