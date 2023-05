Legnano, brucia capannone. Tre lavoratori feriti mentre provano a domare il rogo

Legnano (Milano) – Prima i lavoratori presenti in quel momento nel capannone e feriti dalle fiamme, poi i vigili del fuoco, accorsi sul posto in massa, sono riusciti a spegnere l’incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 23 maggio, in una piccola azienda di via Amalfi, una trasversale di viale Sabotino ai confini della città.

Per motivi ancora da chiarire, poco dopo le 16 di oggi le fiamme si sono propagate - forse a partire dal truciolato, resto di lavorazione, rimasto a terra nel capannone al numero 19 di via Amalfi – e avrebbero poi interessato anche i macchinari. Tre persone in quel momento presenti nel capannone, due ventiseienni e un 83enne, hanno provato a spegnere le fiamme prima dell’arrivo dei vigili del fuoco: sul posto sono poi giunti due autopompe, un’autoscala e un mezzo di appoggio mentre i soccorsi ai tre uomini sono stati portati dal personale di un’ambulanza della Cri di Busto Arsizio, da quella dei Volontari di Arluno e dell’automedica.

Uno dei feriti è stato condotto in ospedale in codice verde, mentre gli altri due sono stati soccorsi in codice giallo. Le fiamme sono state spente in un’ora circa.