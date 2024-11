L’apprensione è superata. Maggiore stabilità e tutele per chi cambierà padrone

Si è concluso positivamente lo sciopero di ieri mattina dei lavoratori della cooperativa Sgal rimasti sul piazzale della ditta che si occupa di logistica. A partire dal primo gennaio tutti i lavoratori interessati saranno dipendenti diretti di Yusen Logistic Spa. Sicuramente un passaggio importante accolto positivamente. "Questo permetterà di acquisire maggiore stabilità e tutele – ha commentato Maurizio Zaccaria, segretario Fit Cisl –. Consideriamo un traguardo importante quello raggiunto dai lavoratori della cooperativa Sgal. L’internalizzazione presso Yusen Logistic Spa e l’applicazione del contratto nazionale della logistica rappresentano una vittoria significativa per i diritti dei lavoratori".

C’era apprensione da parte dei lavoratori, ma l’ingresso nell’immediato futuro nella Yousen Logistic Italy rappresenta una garanzia con tutti i diritti che ne conseguono. Yousen vanta un background internazionale con basi in Europa, America, Asia, Giappone e oltre 23mila dipendenti nel complesso. Si occupa di logistica e magazzinaggio nell’ambito del trasporto aereo, marittimo, via terra e servizi doganali. Zaccaria spiega che, ai lavoratori attualmente impiegati presso la cooperativa Sgal, che si ritroveranno con il contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizioni, potranno godere di migliori retribuzioni e condizioni di lavoro. Ieri mattina erano diverse decine i lavoratori che sono rimasti sul piazzale in attesa di risposte. A questo punto resta aperto il problema del recupero delle differenze. "Stamane – spiega Zaccaria – continuerà la trattativa per la chiusura delle differenze retributive e contributive maturate in Sgal coop".Graziano Masperi