La trappola dei marciapiedi sconnessi. Cadute a raffica, anziana in ospedale

Un fatto di cronaca, che si è verificato nei giorni scorsi, riporta d’attualità la tematica delle manutenzioni di strade e marciapiedi del centro storico. Diversi tratti di marciapiedi sono sconnessi e gli interventi tampone, effettuati per coprire il vuoto lasciato dalle lastre di granito che si sono staccate, non hanno apportato sensibili migliorie. Tanto che le cadute accidentali, di persone che percorrono a piedi le strade del centro, sono sempre più frequenti. L’ultimo, in ordine di tempo, si è verificato l’altra mattina in via Cantù, nei pressi di una tintoria.

Un’anziana ha perso l’equilibrio dopo aver messo il piede su un tratto sconnesso ed è caduta a terra, soccorsa dai passanti e dai commercianti della zona. È stata soccorsa dall’equipaggio di un’ambulanza arrivata sul posto dopo 45 minuti. Numerosi i commenti che si sono scatenati sui social. In molti segnalano lo stato di abbandono in cui versano molti tratti di marciapiede. C’è chi racconta di una caduta in via Ticino e chi segnala i blocchi di granito staccati nelle vicinanze del semaforo di corso XX Settembre, le buche e i dislivelli in Cinque giornate e in piazza Castello.

"Non conosco nello specifico il caso di questa donna caduta – dice l’assessore Roberto Albetti, con deleghe ai lavori pubblici e alle grandi opere –. Conosco bene invece quale è lo stato di alcuni marciapiedi del centro, un tema che è alla nostra attenzione non da oggi. Per poter intervenire al più presto abbiamo chiesto alla Regione di poter utilizzare parte di un finanziamento che ci era stato assegnato per altri lavori. Interverremo su tutti quei tratti che sono maggiormente danneggiati". Albetti sottolinea che da martedì avranno inizio alcuni lavori, già programmati da tempo, per il rifacimento del manto stradale in alcune strade della città.

"Inizieremo con il rifacimento di via Crivellino. Fatta questa via si procederà con i lavori di asfaltatura anche nelle vie Correnti e Donatori di sangue. Sarà rifatta l’asfaltatura delle rotatorie di viale Serafino dell’Uomo e di via Donatori di sangue. L’ultimo intervento riguarderà il rifacimento della piazza Cazzamini Mussi, di fronte all’ingresso dell’ospedale".

