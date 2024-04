In biblioteca lo sviluppo sostenibile

Gli obiettivi di "Agenda 2030" e il ruolo che avrà la cultura nel provare a raggiungerli. A partire da ieri e per il mese di aprile, alla biblioteca civica "Germani" il Comune di Albairate ospiterà due iniziative legate a doppio filo con il progetto culturale "BibliotEque", promosso da Fondazione per Leggere presieduta da Marcello Mazzoleni (nella foto) per sensibilizzare i cittadini alle tematiche dello sviluppo sostenibile e per sottolineare "l’importanza che i luoghi di cultura possono avere nel raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030".

"Anche le biblioteche, infatti, sono coinvolte nella sfida globale che il programma d’azione dell’Agenda 2030 pone, e possono lavorare su due fronti - spiegano i promotori dell’iniziativa -: quello conoscitivo, mettendo a disposizione di tutti risorse documentarie, artistiche, informative che esse possiedono o a cui danno accesso e quello partecipativo, lavorando nella comunità e con la comunità per il raggiungimento degli obiettivi sottoscritti da 193 paesi della Terra". Sino al 30 aprile, (su prenotazione, per le scuole), sarà possibile visitare la mostra "BibiotEque Per Leggere il cambiamento", dedicata ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Questo sabato alle 16, per i bambini e le loro famiglie verrà invece portato in scena lo spettacolo "Viaggio nella Fantastica", scritto, diretto e interpretato da Matteo Curate finanziata dal Comune nell’ambito della Quota Cultura di "Fondazione Per Leggere"ella "LeMat". La partecipazione a tutte le attività è gratuita . P.G.