Il palazzo comunale in piazza Libertà si rifà il maquillage

L’anno nuovo porta l’avvio dei lavori per la riqualificazione del palazzo comunale in piazza Libertà a Golasecca. A disposizione ci sono 400 mila euro, fondi regionali ottenuti dall’amministrazione guidata dal sindaco Claudio Ventimiglia con il bando di Rigenerazione urbana. L’intervento sull’edificio , il più importante nel Piano delle opere pubbliche è stato illustrato nell’ultimo consiglio comunale e prevede il rifacimento degli uffici, di parte del tetto, delle facciate, dei serramenti, inoltre consentirà di recuperare altri spazi per il comune. Nel bilancio 2024 sono indicati anche altri stanziamenti, tra questi 25mila euro per sistemare il piazzale del cimitero, i parcheggi e il verde, in questo caso è previsto il taglio di 7 tigli malati e la potatura del vecchio cedro, 20mila euro invece sono destinati al rifacimento della segnaletica stradale e alla realizzazione di due dossi in via Vittorio Veneto. Già questo mese dovrebbero partire i lavori per il lifting a palazzo.R.F.