Festa per le Forze dell’Ordine. Pioggia di riconoscimenti alla giornata voluta dal Lions

Per la sedicesima volta è andata in scena la giornata della Festa per le Forze dell’ordine organizzata dal Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini con la grande collaborazione dell’amministrazione comunale di Parabiago. "A tutte le Forze dell’ordine va la stima del Club e dei Soci del Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini unitamente a quella della cittadinanza presente e delle autorità sia civili che lionistiche anche perché giornate come quella di oggi sono necessarie per rendere giusto omaggio a chi ogni giorno si batte per sconfiggere la criminalità. Notte e giorno, turni o non turni le Forze dell’Ordine sono sempre presenti per fare il proprio lavoro per noi e per la nostra sicurezza" ha spiegato Patrizia Guerini Rocco. Una sorpresa è stata la consegna al sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria della pin "Mani Caritatevoli" che costituisce uno dei più importanti riconoscimenti di Lions Club International Foundation. Prima del clou della manifestazione con le motivazioni dei premi sono stati trasmessi due filmati sull’attività dei Lions nel mondo e quella del Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini Per la Polizia di Stato il vicequestore Ilenia Romano ha segnalato il Sovrintendente Alessio Tiozzo. Per i carabinieri il maresciallo Pietro Francesco Laghezza comandante la stazione di Legnano ha presentato il vice brigadiere Giulio Alfonsino. Per la Guardia di finanza il tenente colonnello Biagio Maurizio Agosta ha indicato il luogotenente Cariche Speciali Isidoro Igino Marenna. E ancora un riconoscimento al vigile del fuoco Davide Cairoli presentato dal capo reparto Mario Merenda.

Ch.S.