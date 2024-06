Febbre del Nilo, due casi. Disinfestazioni già eseguite a Legnano e Arconate

Un caso di Dengue in città ha fatto scattare ieri la procedura di disinfestazione in un’ampia area del rione Oltresaronnese. Nella stessa giornata anche ad Arconate è stato necessario disinfestare in via cautelativa un’ampia zona del comune per un secondo caso di Dengue, un’infezione contratta in quest’ultimo caso durante un viaggio all’estero. L’allarme a Legnano è scattato dopo che in mattinata il caso è stato comunicato al sindaco. Il Comune ha dunque contattato un’azienda specializzata, tanto che già nel primo pomeriggio aveva preso il via la disinfestazione di esemplari adulti e larve di zanzare in una zona con un raggio di 200 metri a cavallo con Castellanza.

Il secondo ciclo di disinfestazione programmato per stasera, invece, è in sospeso: la decisione dipenderà dalle analisi che devono confermare (o meno) il risultato. Dalla mattinata di ieri gli agenti della polizia locale di Legnano e i volontari della Protezione Civile "Alberto da Giussano" sono al lavoro per informare i residenti della zona e fornire supporto all’azienda durante le operazioni di trattamento. L’Amministrazione legnanese ha raccomandato ai cittadini di permettere, in caso di necessità, l’accesso degli addetti alla disinfestazione (Impresa Ecosan Italia) e di attenersi a quanto da loro prescritto, in primis chiudere le finestre (oggi dalle 22.30) e tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili. Sempre nella giornata di ieri, opere di disinfestazione al via anche ad Arconate nei 200 metri da dove è stato individuato il caso. Il secondo "passaggio" è fissato per mercoledì dalle 8 alle 11. Paolo Girotti