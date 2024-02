Fallisce l’ultima truffa del falso incidente

Ha ricevuto la telefonata del papà allarmato che diceva: "Sei dai carabinieri? Ha appena telefonato la zia terrorizzata pensando che avevi investito uno in macchina e lo avevi ucciso. E adesso eri dai carabinieri in stato di fermo". Fortunatamente non era successo nulla di tutto questo ieri mattina a Magenta, ma ci è mancato poco che la truffa andasse a buon fine. La zia è una donna di 85 anni che è stata chiamata da una persona in lacrime che, singhiozzando, le aveva detto: "Guardi che è successa una tragedia. Suo nipote ha appena travolto una persona mentre viaggiava in macchina e l’ha uccisa sul colpo". Il nipote, che vive a Magenta, era davvero ad Abbiategrasso, ma per tutt’altri motivi di lavoro e non era dai carabinieri. La zia di 85 anni si era allarmata perché quell’uomo era credibilissimo, le diceva che servivano soldi per sistemare le cose e le proponeva un incontro. La donna chiama la vicina di casa e poi i genitori del nipote. Anche loro si allarmano, ma alla fine rintracciano il figlio che smentisce tutta questa storia assurda. Il tentativo di truffa telefonica con annessa estorsione fallisce. G.M.