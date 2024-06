Eolo e Legambiente. L’impegno dei volontari raccolti 150 kg di rifiuti

Eolo, azienda di telecomunicazioni, e Legambiente (sia nazionale che le sezioni di Busto Arsizio e del Parco delle Roggie) hanno unito le forze per un’importante iniziativa di pulizia del territorio. Mercoledì, 51 dipendenti di Eolo, fortemente impegnati nella sostenibilità ambientale, hanno dedicato la mattinata alla pulizia dell’area circostante il cimitero di Bienate, nel comune di Magnago. Questa attività si inserisce nel vasto impegno di Eolo per la tutela dell’ambiente e la promozione di pratiche sostenibili. L’amministrazione di Magnago ha ribadito che "l’ambiente è un patrimonio comune da proteggere e preservare. Questa iniziativa rappresenta un piccolo ma significativo contributo, per il quale siamo grati e che speriamo possa ispirare altre aziende e cittadini a prendersi cura del nostro territorio". Anche i rappresentanti di Legambiente hanno sottolineato l’importanza della "sinergia tra associazioni e aziende è fondamentale per raggiungere obiettivi concreti nella salvaguardia ambientale". Durante la giornata, i volontari hanno raccolto 120 chili di rifiuti indifferenziati, 27 kg di vetro e 620 grammi di mozziconi di sigarette. Christian Sormani