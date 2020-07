Arrivano i ringraziamenti dagli Stati Uniti per chi ha lavorato al fine di ricostruire la vita del boffalorese Emilio Rolla emigrato e morto nella prima guerra mondiale con la divisa della US Army. Una medaglia è stata consegnata, da parte del colonnello americano Angelo De Cecco ad Andrea Ranzini del Rotary. A breve arriverà anche il calco per realizzare la Gold Star.

"Sono commosso – ha commentato Ranzini – ci hanno ringraziato in questo modo per il lavoro che abbiamo svolto". È passato oltre un secolo dalla morte di Emilio Rolla durante la Prima guerra mondiale, ma finalmente il ragazzo, diventato Rollo dopo essere emigrato negli Stati Uniti, verrà onorato anche nel suo paese natale. Il Rotary e la Piarda di Boffalora hanno chiesto una copia della medaglia della US Army da posizionare sulla lapide nel cimitero boffalorese. Medaglia che, in originale, venne esposta alla Rollo-Calcaterra American Legion Post 15 a St.Louis. Nella collina di St.Louis, terra di migranti italiani, Rollo era considerato un eroe. A Boffalora nessuno sapeva cosa gli accadde. Fu l’unico americano che viveva in quella zona a cadere durante la Prima guerra mondiale. Nel centro del cimitero di Boffalora c’è una lapide ormai consumata dal tempo con la foto di Emilio, morto in Francia dove venne sepolto. I genitori lo vollero ricordare in questo modo, anche in assenza della sua salma.

Graziano Masperi