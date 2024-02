Doccia fredda su Risparmio Casa. L’apertura slitta a fine maggio

GERENZANO (Varese)

Doccia fredda per i lavoratori che si preparavano a tornare al lavoro. È slittata da marzo a fine maggio l’apertura del punto vendita di Risparmio Casa nel padiglione giallo dell’ex centro commerciale Bossi, di proprietà Grancasa. A fare il punto Livio Muratore, segretario generale Filcams Cgil Varese: "La riapertura è slittata a maggio per l’allungarsi delle tempistiche della riconversione degli spazi del punto vendita di Gerenzano. Un’operazione resa più complessa anche per i danni provocati dal maltempo dell’estate scorsa alla struttura".

Risparmio Casa, gruppo italiano operante nel settore della grande distribuzione di prodotti per la cura della casa e della persona, ha acquisito 11 punti vendita del marchio Grancasa, specializzata nell’arredamento e nella progettazione di tutti gli ambienti abitativi. Alla fine dell’estate la lunga agonia di Grancasa, in crisi dal 2016, si è conclusa con l’acquisizione da parte di Risparmio Casa, che ha rilevato gran parte della rete di vendita tra cui il punto di Gerenzano, per cui era prevista la riapertura a marzo.

Nessun rischio per i lavoratori: "L’accordo prevedeva il riassorbimento per tutti i 47 dipendenti da parte della nuova gestione. Al momento sono in cassa integrazione straordinaria, che continueranno a percepire fino all’avvio del nuovo punto vendita". La ristrutturazione dell’ex padiglione giallo è iniziata a ottobre e si sta protraendo più a lungo del previsto, tanto che è arrivata la notizia dello slittamento dell’apertura. Lavori in corso anche nell’altro padiglione dell’ex centro commerciale, dove gli operai stanno sistemando i danni del maltempo, anche se non si conosce ancora la destinazione finale dell’area commerciale.

S.G.